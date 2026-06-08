Ведущая ученица Тутберидзе рискует пропустить часть сезона из-за травмы

Фигуристка Алиса Двоеглазова, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, рискует пропустить первую часть сезона-2026/27 из-за травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Травма бедра, полученная Алисой весной, с высокой вероятностью может стать причиной пропуска первой половины следующего сезона», — указал источник, знакомый с ситуацией.

Двоеглазова — серебряная медалистка чемпионата России 2026, победительница Финала Гран При (2026), двукратная серебряная призерка Первенства России среди юниоров (2025, 2024). Фигуристка была включена в основной состав сборной России на сезон-2026/27.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места.

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