«У меня уже инфаркт был бы»: Аленичев задался вопросом о терпении фанатов «Спартака»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса» восхитился терпению болельщиков красно-белых.

«Я не представляю, как болельщики терпят то, что происходит последние 20 лет в команде. Вообще, когда бываю на улице, гуляю, ко мне очень часто подходят и спрашивают: «Дмитрий Анатольевич, что происходит? Ну когда? Когда? Когда?» Отвечаю именно так: «Как же вы терпите всё это? У меня уже инфаркт был бы», — заявил он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву».

Ранее в «Спартаке» рассказали, есть ли заговор против команды.