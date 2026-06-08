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Кардиолог оценил шансы Эриксена продолжить карьеру после потери сознания в матче

Кардиолог Мёлгаард оценил ситуацию Эриксена, потерявшего сознание в матче
Reuters

Профессор кардиологии Хеннинг Мёлгаард заявил, что кардиостимулятор спас жизнь футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену, когда он потерял сознание в товарищеском матче с национальной командой Украины. Его слова приводит издание L'Équipe.

«Примечательно не то, что это произошло. Такое случается со многими людьми. Примечательно то, что это произошло на футбольном поле. <...> Однако подавляющее большинство профессиональных клубов не рискнут допустить его повторного падения», — отметил он.

Во время товарищеского матча с Украиной Эриксен схватился за сердце и без сознания упал на газон. Игра была остановлена на 65-й минуте при счете 2:1.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на чемпионате Европы — 2020 с Финляндией (лето 2021 года). Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее врач сборной Дании рассказал, когда Эриксена выпишут из больницы.

 
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