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Экс-россиянка Касаткина с «баранкой» проиграла 484-й ракетке мира

Бывшая россиянка Касаткина проиграла на старте турнире в Хертогенбосхе
IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, которая сейчас представляет Австралию, проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче первого круга она уступила представительнице США Робин Монтгомери. Встреча, которая длилась 1 час 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 0:6, 4:6.

Касаткина два раза подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Монтгомери пять эйсов, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из десять заработанных.

Касаткина занимает 66-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 484-я ракетка мира.

Во втором круге соревнований Робин Монтгомери сыграет с победительницей противостояния Гретье Миннен (Германия) — Джаниче Чен (Индонезия).

Касаткина рассказала, что стала гражданкой Австралии 17 января. О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Ранее российская теннисистка проиграла на старте турнира в Хертогенбосе.

 
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