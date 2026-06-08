«Не оставила ни единого шанса»: Медведев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев на видео в Telegram-канале «Больше!» поздравил свою соотечественницу Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

«Привет, Мирра! Поздравляю тебя с твоим первым «Шлемом», это только начало! Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому. Очень рад за тебя, за твою команду, ты крутая! Ещё раз поздравляю!» — сказал он.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.