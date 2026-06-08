Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

Экс-футболист российского клуба скончался после борьбы с раком

Бывший игрок «Шинника» и сборной Буркина-Фасо Загре умер в 27 лет
ФК «Шинник» Ярославль/VK

Агент бывшего футболиста ярославского «Шинника» и национальной команды Буркина-Фасо Бена Азиза Загре Дмитрий Селюк сообщил о смерти спортсмена в возрасте 27 лет, передает РИА Новости.

«К сожалению, вчера Загре умер. Такая печальная новость. Год назад немецкие врачи говорили, что ему жить оставалось, дай бог, чтобы с родителями попрощаться. Я его как-то годик протянул, он прошел испытание химиотерапией и, по крайней мере, увидел своих близких и родственников. Загре умер у себя дома», — сказал Селюк.

В апреле 2025 года Загре диагностировали рак. В 2025 году футболист перенес операцию по удалению опухоли на ноге. Тогда медики сделали биопсию, и по результатам анализа не было выявлено никаких отклонений. Загре был готов в скором времени приступить к тренировкам и выражал уверенность, что вернется в строй к старту нового сезона Первой лиги, где выступает «Шинник».

Однако в скором времени в одной из клиник России, куда обратился игрок, засомневались в его анализах, а после прилета на родину в госпитале врачи подтвердили, что у игрока рак в начальной стадии.

В сезоне-2024/25 Загре провел за «Шинник» 27 матчей, в которых записал на свой счет три гола, и стал лучшим игроком команды. При этом после того, как футболист лег в клинику на операцию, ярославская команда проиграла пять из шести матчей, пропустив в общей сложности 15 мячей.

Ранее врач раскрыл подробности состояния Эриксена после потери сознания в матче с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!