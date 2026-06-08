Экс-футболист российского клуба скончался после борьбы с раком

Агент бывшего футболиста ярославского «Шинника» и национальной команды Буркина-Фасо Бена Азиза Загре Дмитрий Селюк сообщил о смерти спортсмена в возрасте 27 лет, передает РИА Новости.

«К сожалению, вчера Загре умер. Такая печальная новость. Год назад немецкие врачи говорили, что ему жить оставалось, дай бог, чтобы с родителями попрощаться. Я его как-то годик протянул, он прошел испытание химиотерапией и, по крайней мере, увидел своих близких и родственников. Загре умер у себя дома», — сказал Селюк.

В апреле 2025 года Загре диагностировали рак. В 2025 году футболист перенес операцию по удалению опухоли на ноге. Тогда медики сделали биопсию, и по результатам анализа не было выявлено никаких отклонений. Загре был готов в скором времени приступить к тренировкам и выражал уверенность, что вернется в строй к старту нового сезона Первой лиги, где выступает «Шинник».

Однако в скором времени в одной из клиник России, куда обратился игрок, засомневались в его анализах, а после прилета на родину в госпитале врачи подтвердили, что у игрока рак в начальной стадии.

В сезоне-2024/25 Загре провел за «Шинник» 27 матчей, в которых записал на свой счет три гола, и стал лучшим игроком команды. При этом после того, как футболист лег в клинику на операцию, ярославская команда проиграла пять из шести матчей, пропустив в общей сложности 15 мячей.

Ранее врач раскрыл подробности состояния Эриксена после потери сознания в матче с Украиной.