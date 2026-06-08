Сборная России по хоккею пропустит шестой чемпионат мира подряд

Международная федерация хоккея (IIHF) определила составы групп чемпионата мира 2027 года.

В списке участников вновь отсутствуют сборные России и Беларуси.

В группу А вошли Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина. Группу В составили Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.

Чемпионат мира пройдет в немецких городах Мангейм и Дюссельдорф с 14 по 30 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Ранее в НХЛ высказались о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира.