Российская теннисистка проиграла на старте турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди в первом круге турнира WTA 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

За время матча Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Удварди сыграет с победительницей матча между украинкой Дарьей Снигур и испанкой Паулой Бадосой.

31-летняя российская Александрова уступила в пятом матче подряд в WTA-туре. В мировом рейтинге теннисистка располагается на 17‑й позиции.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее призер Олимпийских игр объявила о создании Центра развития тенниса.