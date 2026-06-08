Призер Олимпийских игр объявила о создании Центра развития тенниса

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявила о создании Центра развития большого тенниса.

«За годы работы с детьми я убедилась, что талантливые дети есть в каждом регионе страны. Но очень часто путь в профессиональный теннис оказывается закрыт из-за высокой стоимости подготовки. Совместно с Федерацией тенниса России продолжим работу с талантливыми детьми в разных регионах в рамках проекта «Кубок Надежды». Также запланировано проведение двух именных турниров», — рассказала Петрова.

Спортсменка добавила, что вместе с партнерами будет предоставлять детям бесплатные занятия на кортах с тренерами, а также экипировку и инвентарь. Петрова также обратила внимание на вред ранней специализации и перегрузок. По ее словам, в методике центра приоритет отдается формированию физической и психологической готовности, а уже затем — выходу на серьезный соревновательный уровень.

Петрова — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде, двукратная обладательница Кубка мира в составе сборной России и бывшая третья ракетка мира. В 2024 году Петрова открыла филиал своей школы в Елабуге, где сегодня занимаются более ста детей.

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