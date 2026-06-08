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Украинская спортсменка отмахнулась от россиянок на пьедестале чемпионата Европы

Украинка Мальчевская отмахнулась от россиянок на чемпионате Европы
Кадр из видео/Соцсети

Украинская спортсменка Дарья Мальчевская отмахнулась от россиянок на церемонии награждения чемпионата Европы по панкратиону среди девушек до 17 лет в Ереване.

Мальчевская заняла первое место в весовой категории 62 кг. Российская спортсменка Валерия Пьянникова стала второй. Третье место разделили еще две россиянки — Елизавета Антохина и Арина Тихонова.

«Кто там говорил, что только украинцы сходят с пьедестала?» — написала Мальчевская в соцсетях под видео, где россиянки покидают пьедестал.

Во время награждения одна из российских спортсменок, спускаясь с пьедестала, обратилась к Мальчевской с вопросом. Однако украинка в ответ покачала головой и отмахнулась, после чего осталась стоять на подиуме одна.

Панкратион — древнегреческое смешанное единоборство (MMA). Его суть — в сочетании ударной техники руками и ногами с борцовскими приемами, бросками и болевыми захватами.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк объяснила свой отказ пожимать руки россиянкам.

 
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