«Вопрос человечности»: украинка об отказе пожимать руки российским теннисисткам

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила свой отказ пожимать руки представительницам России во время матчей после начала СВО России на Украине. Ее слова приводит издание Franceinfo.

«Для меня это вопрос человечности. И то, что мы думаем, — это как люди. Я не испытываю никакого человеческого уважения к этим игрокам и не хочу пожимать им руки», — указала она.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») украинская теннисистка уступила россиянке Мирре Андреевой и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции. Турнир закончится 7 июня. Для Костюк это был лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере. Андреева обыграла Костюк в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Костюк — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде); полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2026), полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2024).

Ранее обыгравшей Диану Шнайдер 114-й ракетке мира не хватило денег на оплату отеля.