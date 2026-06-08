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Призер ОИ Филиппов заявил, что не будет подавать заявку на нейтральный статус

Ски‑альпинист Филиппов отказался от нейтрального статуса до решения ISMF
Сбер

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года по ски-альпинизму Никита Филиппов сообщил, что не станет подавать заявку на получение нейтрального статуса до того момента, как Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) примет свое решение, передает «Матч ТВ».

«Да, нужно опять подаваться на нейтральный статус, но мы сделаем это после решения нашей международной федерации. В июне будет собрание Международного олимпийского комитета (МОК) и нашей федерации. Там будет известно, допустят ли нас с флагом, будут ли еще дисциплины на следующей Олимпиаде», — заявил Филиппов.

20 мая стало известно, что ISMF не намерена разрешать российским ски-альпинистам выступать на международных стартах с национальным флагом и гимном. В сезоне-2024/25 эта федерация стала первой среди зимних видов спорта, допустившей россиян до турниров в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее были названы виды спорта, где российские атлеты могут выступать с флагом.

 
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