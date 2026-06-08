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«Урал» объявил об отставке Березуцкого с поста главного тренера

В «Урале» объявили об официальном уходе Березуцкого с поста главного тренера
Владимир Астапкович/РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Официально: «Урал» и Василий Березуцкий завершают сотрудничество. Контракт специалиста истек, стороны решили не продлевать трудовые отношения», — сказано в сообщении.

Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. По итогам переходных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и не сумел вернуться в высший дивизион.

Игровую карьеру Березуцкий завершил в 2018 году. Позже он входил в тренерские штабы «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», где помогал Леониду Слуцкому. Последним местом работы до «Урала» был азербайджанский «Сабах», где с ноября 2024 по июнь 2025 года он провел с командой 28 матчей и привел ее к первому в истории клуба Кубку Азербайджана.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.

 
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