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Врач сборной Дании рассказал, когда Эриксена выпишут из больницы

Врач сборной Дании сообщил, что Эриксена в ближайшее время выпишут из больницы
Reuters

Врач сборной Дании Мортен Боэсен сообщил, что полузащитник Кристиан Эриксен будет выписан из больницы в ближайшее время. Его слова передает пресс‑служба Датского футбольного союза.

«Я разговаривал с Кристианом сегодня утром. Он чувствует себя хорошо. Сейчас он находится рядом с семьей и сохраняет бодрость духа. Ожидается, что в ближайшее время его выпишут из больницы, он сможет вернуться домой. Мы заботимся об игроках и о сотрудниках и поддерживаем с ними связь», — сказал Боэсен.

Во время товарищеского матча с Украиной Эриксен схватился за сердце и без сознания упал на газон. Игра была остановлена на 65-й минуте при счете 2:1.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее глава ФИФА пожелал Эриксену скорейшего выздоровления.

 
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