Глава ФИФА пожелал Эриксену скорейшего выздоровления

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих соцсетях пожелал скорейшего выздоравления полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной.

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной», — сказал Инфантино.

Игра была остановлена на 65-й минуте при счете 2:1, когда Эриксен схватился за сердце и без сознания упал на газон.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее врач сборной Дании рассказал подробности состояния Эриксена.