Мостовой пожелал второй победы Месси на чемпионате мира

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил надежду, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграет чемпионат мира второй раз подряд. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Да, конечно, хотелось бы. И он хотел бы. Думаю, и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная. Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь. Это я говорил и 15, и 20 лет назад», — сказал Мостовой.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее стала известна роль Месси на чемпионате мира в составе сборной Аргнентины.