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В США подан иск об отмене турнира UFC в Белом доме

Активисты направили судебный иск об отмене турнира UFC в Белом доме
Leeloona/Shutterstock/FOTODOM

Активисты из организации Public Integrity Project подали судебный иск с требованием отменить предстоящий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома.

«Президент предоставляет (главе UFC Дэйне) Уайту и его компании то, чего никто раньше не имел: неограниченный доступ к Белому дому и Мемориалу Линкольну для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга», — сказано в иске.

В документе планы мероприятия назвали «глубоко коррумпированными» и нацеленными на личное обогащение президента США Дональда Трампа.

Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Главный бой вечера — Илия Топурия против Джастина Гейджи.

Топурия стал первым чемпионом UFC в Грузии, завоевав пояс в феврале 2024 года. На счету Топурии семь боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где в каждом одержал победу.

Ранее американского чемпиона UFC не пустили в Белый дом из-за критики Трампа.

 
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