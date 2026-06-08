Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с восьмой на шестую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Россиянка Диана Шнайдер, которая проиграла в полуфинале турнира, поднялась на семь позиций и теперь располагается16-й позиции.

Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко с активом 9090 очков, второй — Елена Рыбакина (Казахстан, 8143), третьей — Ига Швентек (Польша).

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вице-президент ФТР объяснил причину победы Андреевой на «Ролан Гаррос».