В «Ювентусе» отреагировали на новость об интересе к российскому вратарю

В туринском «Ювентусе» сообщили, что клуб не интересуется вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым, передает «Матч ТВ».

«Эта информация неправдива», — сообщили в «Ювентусе».

Агкацев был признан лучшим вратарем Кубка России сезона-2025/26. Футболист победил в голосовании за место в символической сборной, набрав 43 процента голосов. Второе место занял вратарь ЦСКА Владислав Тороп (27 процентов). Третьим стал голкипер «Спартака» Александр Максименко (25 процентов).

В текущем розыгрыше турнира Агкацев провел шесть матчей, пропустил пять мячей и дважды отыграл «на ноль». В полуфинале Пути РПЛ против московского «Динамо» он отразил два удара в серии послематчевых пенальти — от нападающих Константина Тюкавина и Хуана Касереса. Это помогло «Краснодару» выйти в финал, где «быки» проиграли в серии пенальти московскому «Спартаку».

Ранее четверо футболистов покинули расположение сборной России.