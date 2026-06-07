Стало известно состояние здоровья Эриксена, потерявшего сознание во время игры с Украиной

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча против сборной Украины, смог самостоятельно покинуть поле, передает Politiken.

Футболист немецкого «Вольфсбурга» упал на газон во втором тайме, встреча была приостановлена. Игроку длительное время оказывали помощь. После медпомощи Эриксен пришел в сознание и смог подняться на ноги. Игрок покинул поле самостоятельно. Матч продолжен не будет.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной.