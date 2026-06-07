Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

Стало известно состояние здоровья Эриксена, потерявшего сознание во время игры с Украиной

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание
Jonathan Nackstrand/Reuters

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча против сборной Украины, смог самостоятельно покинуть поле, передает Politiken.

Футболист немецкого «Вольфсбурга» упал на газон во втором тайме, встреча была приостановлена. Игроку длительное время оказывали помощь. После медпомощи Эриксен пришел в сознание и смог подняться на ноги. Игрок покинул поле самостоятельно. Матч продолжен не будет.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

Ранее Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!