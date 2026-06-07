Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

Футболист сборной Португалии рассказал, зачем подрался в товарищеском матче

Игрок сборной Португалии Леау о драке в игре с Чили: я хотел защитить партнера
IMAGO/Luis Loureiro/Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал в своих, что подрался в товарищеском матче против Чили, чтобы защитить партнера по команде.

«Первое испытание пройдено. Что касается моего удаления, то я просто попытался защитить своего товарища и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику», — сказал Леау.

В ночь на 7 июня футболист был удален в товарищеской игре против Чили (2:1) из-за того, что в конце первого тайма устроил драку с чилийцем Иваном Романом. В обычных ситуациях красная карточка влечет за собой дисквалификацию только в следующих товарищеских матчах, однако при карточке за агрессивное поведение наказание может распространиться на официальные игры — в этом случае это матчи группового этапа мирового первенства.

На групповом этапе португальцы сыграют со сборными Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее были названы три главных фаворита чемпионата мира — 2026.

 
Теперь вы знаете
Принцип «Один Китай». Как КНР и Тайвань должен был навсегда помирить «Консенсус 1992 года»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!