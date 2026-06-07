Футболист сборной Португалии рассказал, зачем подрался в товарищеском матче

Игрок сборной Португалии Леау о драке в игре с Чили: я хотел защитить партнера

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал в своих, что подрался в товарищеском матче против Чили, чтобы защитить партнера по команде.

«Первое испытание пройдено. Что касается моего удаления, то я просто попытался защитить своего товарища и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику», — сказал Леау.

В ночь на 7 июня футболист был удален в товарищеской игре против Чили (2:1) из-за того, что в конце первого тайма устроил драку с чилийцем Иваном Романом. В обычных ситуациях красная карточка влечет за собой дисквалификацию только в следующих товарищеских матчах, однако при карточке за агрессивное поведение наказание может распространиться на официальные игры — в этом случае это матчи группового этапа мирового первенства.

На групповом этапе португальцы сыграют со сборными Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее были названы три главных фаворита чемпионата мира — 2026.