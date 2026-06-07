Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: удивлен, что Сперцян еще не уехал в Европу

Экс-футболист Канчельскис: удивлен, что Сперцян еще не уехал в Европу

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис удивлен, что игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян до сих пор не уехал в Европу, передает «Матч ТВ».

«Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу», — сказал Канчельскис.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее агент заявил, что «Краснодар» принял предложение Саудовской Аравии по Сперцяну.