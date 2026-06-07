Бывший капитан «Спартака»: мы феерим на больших аренах

Экс-капитан «Спартака» Глушаков об Андреевой: мы феерим на больших аренах

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков высказался о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», заявив, что россияне феерят на больших аренах, передает «Матч ТВ».

«Пусть нас и не допускают где‑то, но в любом случае мы феерим на больших аренах и что‑то выигрываем. Думаю, что спортсмены во всем мире понимают, что россияне являются прекрасными конкурентами», — сказал Глушаков.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

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