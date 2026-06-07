Мирра Андреева о Брэде Питте: какой же он красивый

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала на канале «Больше!», как во время финала «Ролан Гаррос» увидела на трибунах Брэда Питта.

«Когда я разминалась в спортзале, его показали крупным планом по телевизору, и у меня сразу молниеносная реакция, говорю: какой он красивый! И красиво одет, и такая харизма от него тоже исходила», — сказала Андреева.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева рассказала, как провела ночь после победы на «Ролан Гаррос».