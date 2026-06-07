Дзюба рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026 года

Дзюба будет болеть за Португалию на чемпионате мира 2026 года

Российский футболист Артем Дзюба рассказал, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира 2026 года, передает Transfermarkt..

«Буду болеть за сборную Португалии «, — сказал Дзюба.

Португалия на групповом этапе сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Португалии может быть дисквалифицирован с ЧМ-2026 из-за драки.