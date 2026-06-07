В «Спартаке» рассказали, есть ли заговор против команды

Гендиректор «Спартака» Некрасов: против нас нет заговора

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что против клуба нет заговора, передает «Матч ТВ».

«Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. Судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это все от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному», — сказал Некрасов.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок. Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В Российской премьер-лиге «Спартак» занял четвертое место.

Ранее лидер «Спартака» заявил о желании играть за другой клуб.