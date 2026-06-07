«Никто не ожидал»: почетный президент РФС о продлении бана для российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал неожиданной новость, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продлил отстранение российских клубов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения — снятия санкций и ограничений. Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы», — указал он.

6 июня стало известно, что Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций официально подтвердил отсутствие российских клубов в еврокубковых турнирах следующего сезона.

Согласно рейтингу УЕФА, Россия с коэффициентом 22,632 заняла 28-е место и могла претендовать на четыре квоты: одну в квалификации Лиги чемпионов, две в Лиге Европы и одну в Лиге конференций. Все эти места перераспределены в пользу других ассоциаций.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее были названы виды спорта, где российские атлеты могут выступать с флагом и гимном.