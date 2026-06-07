Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы

Представительницы России Эмилия Осиюк и Мария Пахомова стали победительницами в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек.

Их выступление судьи оценили в 180,2775 балла. Второе место заняли испанские синхронистки (155,1107), тройку сильнейших замкнули французские представительницы (151,3392).

В сольной произвольной программе у мужчин серебро завоевал Никита Бодров с результатом 195,1550 балла.

Первенство Европы по синхронному плаванию в Люксембурге проходит с 4 по 7 июня 2026 года. Соревнования проводятся среди юношей (13–16 лет) и девушек (13–15 лет).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане, который прошел в начале мая, стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ по художественной гимнастике.