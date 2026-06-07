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В России ответили на сравнение Андреевой и Шараповой

Глава ФТР Тарпищев: Андреева и Шарапова — разные люди, разные игры
Benoit Tessier/Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы 19-летней Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») высказался о ее сравнении с Марией Шараповой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Андреева и Шарапова — разные люди, разные игры. Их можно сравнить только из-за того, что Мирра стала чемпионкой в молодом возрасте, да и перспектива большая. Надо не потерять и лелеять звездочку. Остальное — грамотность тренеров. Надо приобретать такую игру, чтобы она могла выступать одинаково здорово на разных покрытиях», — указал он.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Ранее Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

 
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