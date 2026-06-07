Стало известно, с чем пришлось бороться теннисистке Андреевой

Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес, которая тренирует россиянку Мирру Андрееву, после победы своей подопечной на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») раскрыла, с чем боролась российская спортсменка. Ее слова приводит Punto de Break.

«Она большая перфекционистка и порой не позволяет себе ошибаться даже на тренировках. Это был очень сложный барьер, который нам пришлось преодолеть. Я говорю ей: «Ты ошиблась, но ты хорошо ударила по мячу». Она отвечает: «Да, но мяч ушел в аут». А я говорю, что порой именно так и происходят рост и обучение», — указала она.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — десять виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала семь брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — три из восьми.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Хвалиньска признала, что Андреева была намного сильнее в финале «Ролан Гаррос».