«Мирра была намного сильнее меня»: Хвалиньска о финале «Ролан Гаррос»

Хвалиньска признала, что Андреева была намного сильнее в финале «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Майя Хвалиньска на послематчевой пресс-конференции после финала «Ролан Гаррос» заявила, что ее соперница Мирра Андреева превосходила ее по силе.

«Мирра была намного сильнее меня и сполна заслужила победу. Но я горжусь своими усилиями. Я отдала все, что могла», — сказала Хвалиньска.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — 10 виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — 3 из 8.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Матвей Сафонов поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».