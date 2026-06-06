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В Сербии выразили надежду на скорый допуск российских атлетов

Генсек Федерации легкой атлетики Сербии выразил надежду на возвращение россиян
Salivanchuk Semyon/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорое снятие отстранения с российских легкоатлетов, передает РИА Новости.

«Очень хочу, чтобы российские легкоатлеты вернулись на международные соревнования. Во-первых, потому что Россия - это наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров. Уровень российских легкоатлетов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских», — сказал Бранкович.

25 марта министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) санкции за нарушение антидопинговых правил.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Осенью 2025 года организация разрешила международным федерациям начать процесс по возвращению россиян на турниры, первыми полноценно допустили спортсменов с национальной атрибутикой федерации тхэквондо (World Taekwondo) и дзюдо (IJF).

Ранее российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы.

 
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