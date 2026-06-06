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«Браво, Мирра!» Сафонов поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Сафонов поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» на сцене премии МУЗ-ТВ
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

«Перед тем как объявить номинацию, я хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир Большого шлема в Париже — «Ролан Гаррос». Браво, Мирра!» — сказал Сафонов.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — 10 виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — 3 из 8.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева поблагодарила свою команду после победы на «Ролан Гаррос».

 
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