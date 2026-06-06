Синхронистки из России завоевали золото чемпионата Европы

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото юношеских соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы в Люксембурге.

Россияне выиграли с результатом 233,7519 балла. В составе команды выступили Алиса Беда, Анна Данилова, Анастасия Дюкова, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Эмилия Осиюк, Мария Пахомова, Дарья Керро и Диана Ким.

Второе место заняла сборная Франции, набрав 211,8687 балла, третье — Италия (205,5859 балла).

Первенство Европы по синхронному плаванию в Люксембурге проходит с 4 по 7 июня 2026 года. Соревнования проводятся среди юношей (13–16 лет) и девушек (13–15 лет).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане, который прошел в начале мая, стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее Анна Данилова завоевала золото чемпионата Европы.