«Возможно, победа десятилетия для России»: Губерниев об успехе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал успех Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» возможной победой десятилетия для российского спорта, передает RT.

«Это победа года, а может быть, даже десятилетия для российского спорта. В 19 лет совладать со всеми и показать невероятную стойкость духа... Вот что значит олимпийский опыт Парижа, между прочим! Без поражений нет побед. Тот проигранный финал тоже стал важным опытом. И, кстати говоря, Диана Шнайдер — огромный молодец. Быть в четверке на «Ролан Гаррос» — это фантастика» — сказал Губерниев.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.