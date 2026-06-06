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«Возможно, победа десятилетия для России»: Губерниев об успехе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Губерниев назвал победу Андреевой на «РГ» успехом десятилетия для России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал успех Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» возможной победой десятилетия для российского спорта, передает RT.

«Это победа года, а может быть, даже десятилетия для российского спорта. В 19 лет совладать со всеми и показать невероятную стойкость духа... Вот что значит олимпийский опыт Парижа, между прочим! Без поражений нет побед. Тот проигранный финал тоже стал важным опытом. И, кстати говоря, Диана Шнайдер — огромный молодец. Быть в четверке на «Ролан Гаррос» — это фантастика» — сказал Губерниев.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.

 
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