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Российский вратарь стал обладателем «Везина Трофи»

Василевский стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ
Kim Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал обладателем «Везина Трофи» по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ.

Награда присваивается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Василевский во второй раз в карьере получил этот приз. Первый был в 2019 году.

По итогам голосования Василевский набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (51 очко), третье — американец Джереми Свэйман из «Бостона» (46 очков).

В регулярном чемпионате 31-летний Василевский провел 58 матчей, одержал 39 побед, дважды отыграл «на ноль» и отразил 91,2% бросков. На его счету два Кубка Стэнли с «Тампой» и «Конн Смайт Трофи» (2021).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в НХЛ высказались о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира.

 
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