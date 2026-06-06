«Даже раздражает»: Хвалинска о поражении от Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

Хвалиньска: Андреева такая юная и талантливая, что это даже раздражает

Польская теннисистка Майя Хвалиньска на церемонии награждения после финального матча «Ролан Гаррос» высказалась о победительнице турнира Мирре Андреевой.

«Прежде всего, хочу поздравить Мирру. Ты невероятная теннисистка, такая юная и талантливая, что это даже немного раздражает! Да, поздравляю тебя и твою команду с потрясающей работой. Я надеюсь, что зрители увидели хороший матч, но Мирра сегодня была просто слишком хороша для меня. Думаю, сегодня ее день. Я сделала все, что могла», — сказала Хвалиньска.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

На счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — 10 виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — 3 из 8.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее стало известно, сколько Андреева заработала за победу на «Ролан Гаррос».