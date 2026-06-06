Стало известно, сколько Андреева заработала за победу на «Ролан Гаррос»

19-летняя Андреева получит 240 миллионов рублей за победу на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заработала за победу 2,8 миллиона евро (около 240 миллионов рублей) за победу в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Ее соперница, польская теннисистка Майа Хвалиньска, за выход в финал получила 1,4 миллиона евро.

В финальном матче Андреева обыграла Хвалиньскую и впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

В этом матче на счету Андреевой 25 выигранных мячей и один эйс, у ее соперницы — 10 виннеров и ни одной подачи навылет. Обе теннисистки сделали по две двойных ошибки. Андреева реализовала 7 брейк-пойнтов из 12, Хвалинска — 3 из 8.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); Она победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Брэд Питт посетил финал «Ролан Гаррос» с Андреевой.