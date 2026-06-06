Брэд Питт посетил финал «Ролан Гаррос» с Андреевой

Брэд Питт посетил финал «Ролан Гаррос» между Андреевой и Хвалинской

Голливудский актер Брэд Питт посетил финальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором принимает участие первая ракетка России Мирра Андреева.

В финале «Ролан Гаррос» россиянка вышла на корт с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Игра началась в 16:00 по московскому времени.

На момент появления актера на трибунах шел первый сет встречи. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Хвалиньска в своем полуфинале обыграла другую россиянку Диану Шнайдер, а Андреева справилась с украинкой Костюк.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Евгений Кафельников ответил, уверен ли он в победе Андреевой на «Ролан Гаррос».