Россиянка завоевала золото чемпионата Европы

Российская синхронистка Анна Данилова одержала победу на юниорском первенстве Европы, который проходит в Люксембурге.

Спортсменка набрала за произвольную соло-программу 230,2288 балла.

Серебряным призером стала представительница Испании Абриль Кабальеро Гарсия с результатом 210,4188 балла. Бронзу завоевала гречанка Мелина Касвики (209,2526 балла).

В этот же день россияне Никита Скляров и Доминика Александрова завоевали золото юношеских соревнований по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов.

Первенство Европы по синхронному плаванию в Люксембурге проходит с 4 по 7 июня 2026 года. Соревнования проводятся среди юношей (13–16 лет) и девушек (13–15 лет).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане, который прошел в начале мая, стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ по художественной гимнастике.