Часть делегации Ирана не получила визы США для ЧМ-2026

В Иране заявили, что часть делегации не получила визы США на ЧМ-2026 по футболу

Часть делегации сборной Ирана не смогла получить американские визы перед чемпионатом мира 2026 года. Информация об этом появилась на аккаунте посольства Ирана в Турции в социальной сети X.

«Почему вы не говорите, что в выдаче виз было отказано значительной части руководства и тренерского штаба, техническим консультантам и другим людям, которые являются неотъемлемой частью национальной сборной», — указано в сообщении.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в России назвали сборную, на которую надо обратить внимание на ЧМ-2026.