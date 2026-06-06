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«Еще есть запросы в Интерпол»: Роднина о санкциях против себя

Роднина: на мне не просто санкции, есть еще запросы в Интерпол
Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о неудобствах из-за санкций, введенных против нее. Ее слова приводит Sport24.

«На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол. Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях. Конечно, от нахождения в базе Интерпола есть неудобства. Это не столько неудобства, сколько определенные ограничения. А любое ограничение, естественно, неудобство», — указала она.

Роднина находится под санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других государств. Она 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина заявила, что не хочет оспаривать санкции против себя.

 
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