Российские синхронисты выиграли золото чемпионата Европы

Представители России Никита Скляров и Доминика Александрова завоевали золото юношеских соревнований по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов.

Результат российского дуэта судьи оценили в 204,1000 балла. Этот результат оказался значительно выше, чем у пары, которая завоевала серебряные медали: польские синхронисты получили 163,8158. Замкнули тройку сильнейших итальянские спортсмены, чье выступление было оценено в 163,5683 балла.

Первенство Европы по синхронному плаванию в Люксембурге проходит с 4 по 7 июня 2026 года. Соревнования проводятся среди юношей (13–16 лет) и девушек (13–15 лет).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане, который прошел в начале мая, стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ по художественной гимнастике.