Кафельников ответил, уверен ли он в победе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил уверенность, что российская теннисистка Мирра Андреева спокойно выиграет Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). Его слова приводит РИА Новости.

«Если все нормально у Мирры будет с физическим состоянием, ничего (ее соперница противопоставить) не сможет», — указал он.

В финале французского Большого шлема представительница России сразится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Игра состоится 6 июня, ориентировочное время начала — 16:00 по московскому времени. Полька в своем полуфинале обыграла другую россиянку Диану Шнайдер, а Андреева справилась с украинкой Костюк.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее появилась информация, что российская теннисистка, вышедшая в финал «Ролан Гаррос», получит гражданство Чехии.