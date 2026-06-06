Названо место проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «КБ Телега».

Как указано в публикации, «Спартак» и «Зенит» разыграют первый трофей нового сезона на стадионе чемпионата мира — 2018, вмещающем 45 000 зрителей. Игра состоится 18 июля, за день до финала чемпионата мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В матче за Суперкубок страны сражаются победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладатель Кубка России.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. П

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В борьбе за золотые медали петербургский клуб опередил «Краснодар», который в итоге стал вторым и не сумел повторить успех прошлого сезона.

Ранее лидер «Спартака» заявил о желании играть за другой клуб.