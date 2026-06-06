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Лидер «Спартака» заявил о желании играть за другой клуб

Футболист «Спартака» Барко заявил, что хочет играть в «Индепендьенте»
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко посетил тренировочную базу аргентинского клуба «Индепендьенте» и признался, что очень хочет играть за команду. Его слова приводит De La Cuna Al Infierno.

«Я хочу играть в «Индепендьенте». Это самое важное. Я прошел здесь академию, я здесь вырос. У меня остались очень теплые воспоминания, мы становились чемпионами. Так что — да, я хочу играть в «Индепендьенте», — указал он.

Барко является воспитанником «Индепендьенте».

2 июня в СМИ появилась информация, что аргентинский клуб пытался оформить переход игрока в формате аренды, однако условия сделки не устроили руководство красно-белых, поэтому предложение было отвергнуто, а переговоры приостановлены. Теперь «Спартак» намерен провести переговоры с аргентинцем, который сам заинтересован в том, чтобы уйти в «Индепендьенте».

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

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