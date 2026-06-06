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«Надежды нет»: Губерниев не верит в возвращение российских фигуристов

Комментатор Губерниев не верит в допуск российских фигуристов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не верит в скорое возвращение российских фигуристов на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Никакой надежды нет. Это как в биатлоне — абсолютно эфемерно. Спортсмены должны получать зарплату, и им надо помогать. Есть основная команда, есть резервная, но сути дела это не меняет — девушки будут в резервной. И если, допустим, чемпион России поедет на чемпионат Европы, то выигрывай и езжай, какая разница, в какой ты команде?» — указал он.

Губерниев затронул эту тему в контексте того, что фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева попали в резервный состав сборной России.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На следующий после Олимпиады чемпионат мира российских фигуристов не допустили.

Ранее был опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию.

 
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