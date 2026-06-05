Трусова и Валиева могут отбираться на любые международные соревнования

В ЦСП сообщили, что Трусова и Валиева могут отбираться на международные старты

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Роман Гришин заявил, что российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева сохраняют право участвовать в отборе на любые международные соревнования. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Трусова и Валиева не попали на ставки в ЦСП, но ФФККР подала их в список кандидатов на включение в состав сборной России. То есть они имеют право отбираться на любые международные соревнования, участвовать в учебно‑тренировочных и иных мероприятиях», — указал он.

Обе спортсменки возобновили карьеру после перерыва. Они были включены в резервный состав сборной.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее был опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию.