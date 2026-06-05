Сборная России четырьмя словами отреагировала на победу в матче с Буркина-Фасо

Сборная России отреагировала на разгромную победу в матче с Буркина-Фасо

Сборная России в Telegram-канале кратко отреагировала на разгромную победу в товарищеском матче с национальной командой Буркина-Фасо.

«Красивая. Уверенная. Домашняя. Победа», — написано в публикации.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Сербии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу.