В России назвали сборную, на которую надо обратить внимание на ЧМ-2026

Российский тренер Сергей Ташуев назвал сборную Марокко одним из фаворитов чемпионата мира — 2026. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я думаю, что за Кубок мира будут бороться Испания, Франция и Бразилия. Ясно, что Португалия тоже очень сильная сборная, Витинья играет в «ПСЖ» другие в Англии и так далее. Роналду будет определять какой-то уровень в атаке. Я бы Марокко не убирал из претендентов. В последнее время тоже очень сильная команда», — указал он.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее появилась информация, что первый матч ЧМ-2026 может быть сорван.